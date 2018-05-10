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Новости: Евровидение 2018: MELOVIN спел свою песню под укулеле (Видео)
Евровидение 2018: MELOVIN спел свою песню под укулеле (Видео)
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Евровидение 2018: MELOVIN спел свою песню под укулеле (Видео)

MELOVIN
18:09 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости культуры: Представитель Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN спел конкурсную песню посреди улицы.

Сегодня, 10 мая, MELOVIN поборется за возможность выйти в финал Евровидения-2018. По прогнозам букмекеров, певец может занять третье место на отборе, поэтому составит конкуренцию всем участникам конкурса.

На Евровидении MELOVIN представит песню "Under The Ladder", к которой хореограф Константин Томильченко создал эффектный номер с огнем. Сейчас украинец усиленно готовится к выступлению на сцене Лиссабона, а репетиции устраивает даже посреди улицы.

Восхитительное исполнение песни появилось на Instagram-странице MELOVIN'а. На опубликованных кадрах видно, что артист сидит на пассажирском сидении "тук-тука" и поет под музыкальное сопровождение португальского музыканта и телеведущего Стефана Шпигеля. Мелодию шоумен создал благодаря укулеле – колоритной мини-гитары. Видео с участием MELOVIN'а вошло в популярный проект Eurovision.de.

"Спасибо Eurovision.de за такой замечательный опыт. Это было очень интересно", – прокомментировал ролик MELOVIN.

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Все по теме:

Новости культуры, MELOVIN, Второй полуфинал Евровидения, Евровидение, Евровидение 2018, Украина на Евровидении.
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