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"Время и Стекло", MOZGI и Michelle Andrade выпустили совместную песню на украинском языке (Видео)

Надежда Дорофеева и Мишель Андраде
08:03 Сегодня Телеграф
www.obozrevatel.com
Фото из открытых источников

Новости культуры: Песня "Промінь" станет официальным саундтреком к украинской комедии.

Поклонники, коллеги и музыкальные эксперты давно ждали появления украинской песни от артистов MOZGI Entertainment. Продюсер и автор хитов Потап решил объединить в композиции на родном языке сразу все проекты. Вместе с Позитивом специально к музыкальной премии "Золотая Жар-Птица" от телеканала М2 написали песню "Промінь".

"Это модный и легкий трек от нашей большой дружной команды. Надеемся, что такое смелое сочетание музыкальных стилей, мелодичности и запоминающегося топ-лайна представит украинскую музыку в современной окраске" - комментирует Потап.

Новый трек уникален тем, что для артистов придумывались отдельные вокальные ходы, в которых каждый вокалист смог бы показать себя: сольные партии Нади, Мichelle и Дяди Вади и качевый рэп от Потапа и Позитива.

В lyric-видео к песне самая дружная команда украинского шоу-бизнеса показала, как в теплой творческой атмосфере студии звукозаписи создает будущий хит: Позитив за роялем, Потап с гитарой, а трио Дядя Вадя, Надя Дорофеева и Michelle Andrade - у микрофонов.

Артисты подготовили уникальный номер для церемонии "Золотая Жар-Птица, которая состоится 19 мая во Дворце Украина (Киев). All Stars MOZGI Entertainment завершат премию ярким выступлением.

Песня "Промінь" cтанет первым саундтреком к полнометражной украинской комедии "Скажене Весілля". Производством фильма занимается компания "Прототип Продакшн" (FILM.UA Group) под руководством продюсеров: Юрия Горбунова, Ирины Костюк и Нади Коротушки. Лента появится в прокате этой осенью.

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Новости культуры, Michelle Andrade, Видео, Время и Стекло, Золотая жар-птица, Комедия, Мозги, Надежда Дорофеева, Песня, Песня на украинском языке, Промінь, Саундтрек.
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