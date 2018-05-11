"Время и Стекло", MOZGI и Michelle Andrade выпустили совместную песню на украинском языке (Видео)

Поклонники, коллеги и музыкальные эксперты давно ждали появления украинской песни от артистов MOZGI Entertainment. Продюсер и автор хитов Потап решил объединить в композиции на родном языке сразу все проекты. Вместе с Позитивом специально к музыкальной премии "Золотая Жар-Птица" от телеканала М2 написали песню "Промінь".

"Это модный и легкий трек от нашей большой дружной команды. Надеемся, что такое смелое сочетание музыкальных стилей, мелодичности и запоминающегося топ-лайна представит украинскую музыку в современной окраске" - комментирует Потап.

Новый трек уникален тем, что для артистов придумывались отдельные вокальные ходы, в которых каждый вокалист смог бы показать себя: сольные партии Нади, Мichelle и Дяди Вади и качевый рэп от Потапа и Позитива.

В lyric-видео к песне самая дружная команда украинского шоу-бизнеса показала, как в теплой творческой атмосфере студии звукозаписи создает будущий хит: Позитив за роялем, Потап с гитарой, а трио Дядя Вадя, Надя Дорофеева и Michelle Andrade - у микрофонов.

Артисты подготовили уникальный номер для церемонии "Золотая Жар-Птица, которая состоится 19 мая во Дворце Украина (Киев). All Stars MOZGI Entertainment завершат премию ярким выступлением.

Песня "Промінь" cтанет первым саундтреком к полнометражной украинской комедии "Скажене Весілля". Производством фильма занимается компания "Прототип Продакшн" (FILM.UA Group) под руководством продюсеров: Юрия Горбунова, Ирины Костюк и Нади Коротушки. Лента появится в прокате этой осенью.