"Евровидение-2018": Джамала призвала поддержать Melovina

Знаменитая украинская певица, судья шоу "Голос країни" Джамала опубликовала на своей страничке в Instagram фото, под которым дала советы Melovin и пожелала ему удачи.

"Україна не може голосувати сьогодні за свого учасника, але я вважаю, підтримувати має обов‘язково!!! Удачі тобі! Зконцентруйся, абстрагуйся, ні з ким не розмовляй. З Богом", - написала под фото певица.

В свою очередь Melovin написал на своей страничке в Instagram о том, что ему очень важна поддержка: "Друзі, цей день настав! Ви готові? Від України мені дуже потрібна духовна підтримка, Ви - моє натхнення!".

Также певец призвал Европу голосовать за него.

"Европа, голосуй за меня! Сделаем это вместе!", - написал Melovin.