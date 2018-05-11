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"Евровидение-2018": Джамала призвала поддержать Melovina

Джамала
08:48 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото:Instagram

Новости культуры: Победительница "Евровидения-2016" Джамала в своем микро-блоге опубликовала пост, посвященный предстаивтелю Украины на "Евровидении-2018" Melovin.

Знаменитая украинская певица, судья шоу "Голос країни" Джамала опубликовала на своей страничке в Instagram фото, под которым дала советы Melovin и пожелала ему удачи.

"Україна не може голосувати сьогодні за свого учасника, але я вважаю, підтримувати має обов‘язково!!! Удачі тобі! Зконцентруйся, абстрагуйся, ні з ким не розмовляй. З Богом", - написала под фото певица.

В свою очередь Melovin написал на своей страничке в Instagram о том, что ему очень важна поддержка: "Друзі, цей день настав! Ви готові? Від України мені дуже потрібна духовна підтримка, Ви - моє натхнення!".

Также певец призвал Европу голосовать за него.

"Европа, голосуй за меня! Сделаем это вместе!", - написал Melovin.

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Новости культуры, Instagram, MELOVIN, Джамала, Евровидение, Евровидение 2018, Поддержка.
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