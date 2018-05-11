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В новом клипе Оли Цибульской снялся ее муж (Видео)

Оля Цибульская
12:55 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Клип на песню "Сукня біла" снят в свадебном стиле.

Коровы, зажигательные танцы и красавчик-муж – так можно кратко описать новую видеоработу певицы Оли Цибульской на песню "Сукня біла".

"Когда мы обсуждали кандидатов для съемок, я решила, что жениха в клипе должен сыграть мой настоящий муж, а не актер, потому что в этот раз я не буду играть никаких ролей, а буду самой собой и расскажу правдивую историю, которая знакома каждой девушке.

Чтобы прийти к истинному счастью, иногда приходится не один раз споткнуться. Да и всем давно интересно за кого Цибульская вышла замуж, вот я и решила приоткрыть занавес", – так комментирует выбор актера на главную роль сама певица.

Для создания красочной средиземноморской атмосферы в столичном павильоне не только построили сложные декорации, но и дополнили их коровами.

По словам режиссера, когда Цибульской сообщили, что нужно будет сниматься вместе с коровами, она просто уточнила, будет ли ездить верхом. "Оля не только не боится бешеных экспериментов и с готовностью выполняет все замыслы режиссера, но и сама удивляет крутыми идеями – она просто мечта, а не певица!" – комментирует работу над видео клипмейкер Инна Грабар.

Интересно, что у самой Оли свадьбы не было, но несмотря на этот факт, артистка может считаться настоящим гуру в свадебных вопросах. Ведь за свою карьеру самая поющая ведущая страны провела более 600 церемоний: "Мне часто задают вопрос – "Цибульская, как выйти замуж?" и в этом клипе я вам, наконец, расскажу и покажу".

Рецепт от певицы несложный и приятный: женственность, соблазнительные танцы и яркие цвета – как в одежде, так и в мировозрении.

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Новости культуры, Видео, Клип, Муж, Оля Цибульская, Песня, Сукня біла.
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