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Бибер заинтриговал поклонников кольцом на пальце

Джастин Бибер и Хейли Болдуин
02:40 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Твиттер

Новости культуры: Фанаты певца решили, что Бибер поженился на своей подруге.

Кажется, Джастин Бибер решил начать взрослую семейную жизнь со своей подружкой Хейли Болдуин. На днях поклонник артиста опубликовал снимок с ним в Твиттере, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.

Фото не привлекло бы внимание, если бы не одна деталь - кольцо на безымянном пальце Бибера. Но выводы делать рано! Инсайдер утверждает, что таким образом Джастин решил посмеяться над журналистами и подорвать сеть.

Интересно, как на заголовки отреагировала Селена Гомес.

На самом деле влюбленные не планирую в ближайшее время связывать себя узами брака, а просто наслаждаются отличным времяпрепровождением в компании друг друга.

Певец и модель устраивают романтические прогулки и радуют поклонников, демонстрируя чувства на публике.

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Новости культуры, Джастин Бибер, Звезды, Хейли Болдуин, Шоубиз.
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