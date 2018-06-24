Музыкальная группа REFINDERS выпустила свой первый альбом (Видео)

Украинская синти-поп группа Refinders выпустила дебютную пластинку "Skin Effect", посвященную особенной музыке, которая "заходит под кожу" и вдохновляет слушателя на творческий процесс. Коллектив, в состав которого входят Влад Велеев, Евгений Якушко и Константин Никитин, экспериментирует со звучанием, делая отсылки к трекам Trentemøller, Röyksopp, Woodkid, Moderat, Amon Tobin, Sohn и Марка Алмонда.

Слушать пластинку "Skin Effect":

"Мы работали над альбомом полтора года. Долго искали себя – в один день я пел балладу под пианино, в другой мы неистово крутили ручки синтезаторов под ломаный бит. Роль человека в современном обществе, одиночество, любовь, свобода, саморазрушение, творческий поиск, шаблоны, заблуждения и снова любовь – наши песни об этом", – говорят музыканты.