Олег Винник станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend 2018

Несмотря на то, что список участников IV ежегодного музыкального фестиваля Atlas Weekend был обнародован задолго до мероприятия, имя хедлайнера первого дня опен-эйра организаторы назвали лишь сегодня.

3 июля, в день украинской музыки, на территории ВДНХ выступит певец года по версии премии "Золотая жар-птица" Олег Винник. Артист представит эксклюзивную программу, состоящую преимущественно из рок-баллад и самых популярных хитов, которые сегодня по истине можно назвать "народными".

Отметим, что Atlas Weekend, который традиционно проводится в Киеве с 2015 года.

Украинский музыкальный фест оказался в ТОПе рядом с такими массовыми мероприятиями, как Sziget (Венгрия), джазовый фестиваль в Монтре (Швейцария) и Burning Man (США).