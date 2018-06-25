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Украинская песня 2018: стали известны имена новых хедлайнеров

Украинская песня 2018
16:52 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Концерт нацпроекта "Украинская песня/Ukrainian Song Project" состоится 18 августа на стадионе "Арена Львов".

27 лучших исполнителей выступят на одной сцене – в канун 27-й годовщины Независимости Украины. Оргкомитет обнародовал имена еще пяти хедлайнеров музыкального события – это Melovin, Tayanna, Dilemma, Kadnay и Navi.

Ранее были названы такие хедлайнеры "Украинской песни 2018": "Вопли Видоплясова", Ріаnобой, А.Torvald, Alyosha и польская группа CHEMIA, основателем и гитаристом которого является Войцех Бальчун (украинцы знают господина Войцеха как бывшего главу правления "Укрзализныци" (2016-17 гг.).

Украинская песня 2018: появилась информация о первых хэдлайнерах 

Вместе с известными артистами на грандиозную сцену на "Арене Львов" 18 августа выйдут и молодые исполнители и группы – десять победителей отборочного тура, который длится с начала мая 2018 года.

Победителей отбора "Украинской песни 2018" определяют эксперты – в этом году это музыкальный продюсер Руслан Квинта, музыкальный продюсер телеканала "Украина" Геннадий Витер, композитор Михаил Некрасов, основатель лейбла "Контрамарка" Александр Порядченко, продюсер канала М2 Роман Муха, главный редактор онлайн-журнала Karabas Live Игорь Панасов и генеральный продюсер "Украинская песня/Ukrainian Song Project" Тарас Курчик. А на помощь экспертному совету придут интернет-пользователи – на официальном сайте Проекта в первой половине июля пройдет два этапа голосования за конкурсантов.

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