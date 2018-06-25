Группа "Фіолет" представила новый трек "Найкращий друг" (Видео)

Украинская группа порадовала поклонников новой песней с названием "Найкращий друг". Саундпродюсером трека уже традиционно стал Артур Даниелян, основатель студии звукозаписи Bedroom 43, работавший с такими музыкантами, как С.К.А.Й, Фоззи (ТНМК), Мотор'ролла, Yurcash, "Без Обмежень" и многими другими. "Найкращий друг" — трек, который родился достаточно случайно, и начался с гитарного квадрата бывшего гитариста группы Макса Мищенко. Он войдет в альбом Aurora, деньги на запись которого музыканты ищут через краудфандинговую кампанию. "Фіолет" уже сняли клип на эту песню. Одной из локаций стала парковка на крыше киевского торгового центра. Другими подробностями музыканты пока не делятся. А клип выйдет уже этим летом!