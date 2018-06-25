|
Ученые выяснили, какая музыка нравится человеческим эмбрионам (Видео)
Актриса Нина Добрев снялась в новом клипе рэпера Дрейка "I’m Upset" (Видео)
В Сети появился трейлер нового фантастического сериала "Поцелуй меня первым" (Видео)
В Бразилии гигантская анаконда перекрыла трассу (Видео)
Заместитель мэра Харькова с помощью активистов оказался в мусорном баке (Видео)
MamaRika представила новый трек "FAYNO" (Видео)
В Японии произошло новое извержение вулкана Симмоэ (Видео)
В США маленький медведь залез в автомобиль и застрял (Видео)
Новая песня Луиса Фонси "Calypso" обещает стать главным хитом лета 2018 (Видео)
Ролик, за продакшн которого отвечала украинская компания, получил 3-х "Каннских львов"
В США 5-летний мальчик разбил статую стоимостью $130 тысяч (Видео)
Поклонница сборной Бразилии поразила фанатов страстным танцем (Видео)