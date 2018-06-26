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Умер рок-музыкант Андрей Сучилин

Андрей Сучилин
21:02 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Андрей Сучилин умер от некроза тканей после осложнений и нескольких операций в Португалии.

В Португалии умер российский гитарист Андрей Сучилин, создавший в 1981-м году рок-группу "До мажор". Об смерти музыканта сообщила на его странице в Facebook близкий друг музыканта Лидия Тихонович.

Совсем недавно сам Сучилин сообщил в соцсетях, что его сняли с рейса в Португалию, потому что пассажири пожаловались на неприятный запах от него. Сучилин добавил, что у него инфекция и из-за неправильного первоначального диагноза, поставленного в Испании, и его состояние ухудшилось. Позднее выяснилось, что болезнью был некроз тканей.

По данным Тихонович, у музыканта возникли проблемы со страховкой, приобретенной у Ингосстраха. Сучилина госпитализировали в Португалии, где ему сделали операцию.

Музыкант пошел на поправку, но потом его состояние снова стало ухудшаться. Врачи провели повторную операцию, продолжали диализ, боролись с инфекцией антибиотиками, но состояние Андрея Сучилина оставалось критическим. Он находился в коме в реанимации, а 25 июня умер.

Напомним, в конце мая Сучилина сняли с рейса из-за неприятного запаха, вызванного инфекционным заболеванием. По данным британских СМИ, самолет Амстердам — Гран-Канария авиакомпании KLM был посажен в португальском Фару из-за "невыносимого запаха" от одного из пассажиров. Другие люди на борту самолета потребовали ссадить мужчину с рейса.

Андрей Сучилин был одним излучших рок-гитаристов России. В 1981 году он создал группу "До мажор", был одним из создателей Московской рок-лаборатории. С ним и его коллективом сотрудничали многие виртуозные музыканты. Он участвовал в ИнПроге-2005 с проектом "До Мажор Нео", а потом еще на фестивале ProgDay в клубе Козлова в 2013-м году.

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Новости культуры, Facebook, Альманах 2018, Андрей Сучилин, Видео, Рок-музыкант.
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