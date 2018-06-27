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Певица Адель готовит новый альбом

Адель
12:09 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Источники говорят, что певица уже вернулась из турне и готовится к записи песен.

Известная британская певица Адель, которой в этом году исполнилось 30 лет, взялась за новый альбом. Западные СМИ уже пустили слушок, что певица засела за новый лонгплей, но особой конкретики нет.

Источник, близкий к певице, сообщил, что Адель уже приступила к работе над новым релизом, который состоится 25 декабря 2019 года.

"Она вернулась в Великобританию и собирается записываться здесь, – сообщил инсайдер. – В работу вовлечены студийные музыканты, уже готово несколько песен".

Отметим, что последний альбом Адель – "25" – вышел в 2015 году. После этого певица отправилась в мировое турне, а в 2016-м подписала контракт с Sony на 90 млн фунтов стерлингов. Как сообщают западные СМИ, знаменитая британская певица заработала за 15 месяцев своего мирового турне 142 миллиона фунтов (приблизительно 197 млн долларов).

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Новости культуры, Адель, Альбом, Новый альбом, Певица, Песни.
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