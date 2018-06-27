Тейлор Свифт спела дуэтом с Робби Уильямсом (Видео)

На недавнем концерте Тейлор Свифт в Лондоне зрители были приятно удивлены, когда на сцену поднялся не кто иной, как Робби Уильямс. Вместе с американской певицей он исполнил свой главный хит Angels, хотя еще в начале года обещал больше никогда не исполнять эту песню.

Уильямс зарекся когда-либо исполнять Angels, так как, по его словам, ему слишком "трудно сдерживать слезы".

Музыкант много лет назад даже заявил, что именно эта песня должна играть на его похоронах. После совместного выступления Робби выложил фото с Тейлор у себя в Twitter и написал, что спеть с ней было для него честью. Во время же выступления Уильямс щеголял в футболке с портретом Тейлор Свифт.

Кстати, Свифт – не первая звезда, которая перепевает эту знаменитую песню, несколько лет назад Джессика Симпсон записала свою версию Angels, которая была тепло встречена поклонниками, а видеоклип на нее стал невероятно популярным.