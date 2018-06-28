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Даша Астафьева устроила поцелуи с девушками на своем концерте (Видео)

Даша Астафьева
09:55 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Певица Даша Астафьева показала видео, на котором горячо целуется с девушками прямо на сцене.

Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая когда-то была горячей моделью PlayBoy, опубликовала на своей странице в Instagram откровенную видеозапись со своего концерта.

"Поймет все, кто был на концерте в субботу", - подписала публикацию Астафьева. На кадрах видно, как звезда целуется с двумя девушками на сцене подряд.

В зале поклонники певицы тут же стали снимать действие на телефоны.

Поклонники пришли в восторг от видео и засыпали комплиментами Дашу Астафьеву, восхваляя ее красоту и эту сцену.

"Да уж, это был такой кайфун!", "Это было круто, спасибо за отличный заряд позитива. Дашенька, вы большая умничка", "Вообще агонь, я б сама от такого не отказалась", - прокомментировали поклонники.

Некоторые также сожалеют, что не смогли увидеть это вживую. "Я бы посмотрела", "Жаль, что я не была на концерте и то, что видео без звука", - написали подписчики.

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Все по теме:

Новости культуры, Instagram, Видео, Даша Астафьева, Концерт, Певица, Поцелуи, Поцелуи с девушками.
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