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В Сумах проходит Всеукраинский фестиваль духовой музыки

Всеукраинский фестиваль духовой музыки
18:45 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В четверг, 28 июня, в Сумах проходит традиционный ХVII Всеукраинский фестиваль духовой музыки "Сурми України".

"Самое главное, чтобы мелодии, которые будут звучать во время этого фестиваля, стали предвестниками мира, который в конце концов должен воцариться в Украине", - сказал на открытии фестиваля руководитель аппарата Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

В свою очередь городской голова Сум Александр Лысенко сказал о неотвратимости традиций проводить такое мероприятие в областном центре.

"Я благодарен оркестрам, которые сегодня прибыли в Сумы. Был период, когда из-за событий на востоке Украины в течение двух лет, в 2014 и 2015, это мероприятие не проводилось. Но потом по пожеланию горожан его возродили. С тех пор, как повелось с 2000 года, в конце июня, когда государство отмечает великий праздник - День Конституции Украины, Сумы превращаются в столицу духовой музыки", - отметил мэр.

Накануне участники фестиваля, а это 12 коллективов из разных городов Украины - военных и гражданских (всего около 500 музыкантов) прошли марш-парадом к областному академическому театру им. Щепкина, где под открытым небом представили зрителям первое совместное выступление и показали сольные визитки.

В четверг они утром прошли праздничным марш-парадом по главной улице города Сумы Соборной, после чего разошлись по разным локациям города, где выступают перед горожанами.

Сумчане и гости города имеют возможность услышать коллективы из Киева, Одессы, Чернигова, Новомосковска, Кременчуга и Сум.

Впервые на фестивале представит свое мастерство специальная рота Почетного караула Нацгвардии и оркестр Национальной полиции ГУ в Сумской области. Также дебютантом праздника стал детский коллектив из Киевской области.

Финальным аккордом этого праздника станет гала-концерт участников на стадионе "Юбилейный", который начнется в 19.00.

Во время него планируется установка рекорда по многочисленному исполнению духовного гимна нашей страны "Молитва за Украину". Музыканты одновременно сыграют мелодию "Молитвы за Украину", а зрителям предлагают спеть слова этого произведения. Достижения будут фиксироваться представителями национального реестра рекордов Украины. Вход на все мероприятия - свободный.

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Новости культуры, 28 июня, Всеукраинский фестиваль духовой музыки, духовная музыка, Музыка, Сумы, Сурми України, Украина, Фестиваль, ХVII Всеукраинский фестиваль духовой музыки.
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