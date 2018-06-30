Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 30.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Трамп заявил, что США не собираются выходить из ВТО
Трамп заявил, что США не собираются выходить из ВТО
Новости: Китай отменит ограничения на иностранные инвестиции
Китай отменит ограничения на иностранные инвестиции
Новости: ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
Новости: Большую часть углерода во Вселенной обнаружили в "космической смазке"
Большую часть углерода во Вселенной обнаружили в "космической смазке"
X

У экс-солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой отобрали дочь

Анна Седокова
06:29 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости культуры: Бывший муж певицы Максим Чернявский не только требовал единоличной опеки над девочкой, но и алиментов от экс-супруги.

Бывшая солистка «ВИА Гры» борется с экс-супругом за право воспитывать общего ребёнка. Суд в Лос-Анджелесе принял сторону отца девочки, и теперь Анна Седокова встречается с ребёнком исключительно в сопровождении представителей органов соцопеки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWS.RU.

Чернявскому удалось убедить судей, что Седокова хочет похитить девочку. Представители правосудия согласились с ним, обосновав своё решение тем, что певица — гражданка другой страны, а следовательно, не имеет прочных связей в США, и вполне может решиться вывезти ребёнка.

Родственники маленькой Моники настолько боятся Седоковой, что не дали девочке поехать к матери на съёмки в Лос-Анджелесе. Поездка была согласована, однако ребёнка вернули домой в последний момент.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Виа Гра, Звезды, Седокова, Шоубиз.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Даша Астафьева устроила поцелуи с девушками на своем концерте (Видео) Рэпер Damso снял клип в Киеве (Видео) МакSим покидает сцену из-за проблем со здоровьем

Последние новости

Полиция помешает захвату рейдерами выращенного урожая Неотразимый музей цифрового искусства в Токио (Фото) Ужасно крутая подборка отличного юмора, которая порадует тебя
Сегодня читают
01 Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
02 Правила общественного туалета: чего боятся мужчины
03 За один день на ЧМ-2018 Марадона зарабатывает 11 тысяч евро
04 Как американский лимузин спаровали с белорусским трактором (Видео)
05 Лидер сборной Германии - о трагическом вылете команды с ЧМ-2018
Новости сегодня
07:35 Украинец Сиренко завоевал титул WBF, нокаутировав соперника в первом раунде
07:30 В Японии спустя несколько секунд после запуска взорвалась ракета (Видео)
07:27 Знаменательные события в истории: 30 июня 2018 года
07:25 Гороскоп на сегодня, 30 июня 2018: все знаки зодиака
07:24 Смешные фотографии, от которых можно заливаться весь день
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Румынии перевернулся автобус с украинцами: среди пострадавших - дети
В Румынии перевернулся автобус с украинцами
Новости: Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Новости: Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев
Денисова озвучила формулу обмена заключенными с РФ
Новости: Польза чернослива для организма человека
Польза чернослива для организма человека
Добавить комментарий
0