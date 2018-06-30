У экс-солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой отобрали дочь

Бывшая солистка «ВИА Гры» борется с экс-супругом за право воспитывать общего ребёнка. Суд в Лос-Анджелесе принял сторону отца девочки, и теперь Анна Седокова встречается с ребёнком исключительно в сопровождении представителей органов соцопеки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWS.RU.

Чернявскому удалось убедить судей, что Седокова хочет похитить девочку. Представители правосудия согласились с ним, обосновав своё решение тем, что певица — гражданка другой страны, а следовательно, не имеет прочных связей в США, и вполне может решиться вывезти ребёнка.

Родственники маленькой Моники настолько боятся Седоковой, что не дали девочке поехать к матери на съёмки в Лос-Анджелесе. Поездка была согласована, однако ребёнка вернули домой в последний момент.