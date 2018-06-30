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Лучшие музыкальные новинки июня 2018 (Видео)

ВРЕМЯ и СТЕКЛО
18:23 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Июнь был богатым на музыкальные новинки.

Не только отечественные музыканты дарили хорошее настроение, но и мировые артисты. Именно поэтому мы решили составить ТОП-лист самых свежих музыкальных премьер июня, которые ты не можешь пропустить.

"ВРЕМЯ и СТЕКЛО" - "Е-БОЙ"

Без хита Позитив и ДоДо не могут прожить и месяца. Новая песня "ВиС" добавила некой брутальности к стилю популярных музыкантов. Группа показала некие R`n`B-понты. По традиции Нади и Леши к песне они добавили бомбический клип!

"Океан Эльзи" - "В небо жене"

"Океан Эльзы" презентовал видеоработу на новый трек "В небо жене", который Святослав Вакарчук написал еще в течение обучения в Штатах. Съемки прошли в мае этого года. Режиссером клипа "Океана" выступила Анна Бурячкова. От этой видеоработы ты точно почувствуешь мурашки на своем теле!

 Селена Гомес - "Back to You"

Ходят слухи, что "Back to You" - это исповедь Гомес о болезненных отношениях с Джастином Бибером. Даже партнер по клипу чем-то напоминает ее бывшего бойфренда. Если ты еще не видел новый хит от Селены, тогда быстро включай и наслаждайся немым кино от американской звезды!

 Maroon 5 та Карди Би - "Girls Like You"

Исполнители пригласили для съемок чуть ли не половину Голливуда. Здесь вы можете увидеть Дженнифер Лопес, Риту Ору, чудо-женщину Гадот, Милли Бобби Браун, Эллен ДеДженерес, Эшли Грэм и Сару Сильверман. А еще в конце видео в кадре появляется жена вокалиста Адама Левина, красавица-модель Принслу вместе с их старшей дочерью Дасти Роуз.

MamaRika – FAYNO

Красивая девушка MamaRika спела о прекрасной внешности. Как всегда, Настя очень дерзкая и яркая, а ее трек звучит достаточно R`n`B-понтово. Включай и наслаждайся треком FAYNO по полной!

Наталка Карпа -"ТИП"

Еще одна украинская красавица представила новый летний трек. Наталка Карпа хорошо знает, как делаются летние хиты. И песня "ТИП" не является исключением.

Бейонсе та Джей Зи - "APES**T"

Только Бейонсе и Джей Зи могли позволить себе снять новый клип в самом Лувре. Звездная семейка устроила полный дебош в одном из самых известных музеев мира. Вот умеют же удивлять!

LOBODA – "SuperSTAR"

LOBODA хорошо умеет эпатировать публику. И на этот раз Света удивила беременными танцами в новом клипе, припев, которого уже все напевают. Артистка даже запустила флешмоб в соцсети под названием "Суперзвезда".

 Ivan NAVI - Це Вона (Зірка)

Красавчик Ivan NAVI тоже спел о своей звезде, которая его свела с ума. Парень активно ищет свою единственную, любимую девушку. 

А пока он не покинул свои надежды на любовь, его новый трек зажигает все танцевальные площадки страны.

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Все по теме:

Новости культуры, MamaRika, Maroon 5, Бейонсе, Время и Стекло, Джей-Зи, Лобода, музыкальные новинки июня 2018, Наталка Карпа, Океан Ельзи, Селена Гомес.
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