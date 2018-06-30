Мелани Браун подтвердила воссоединение "Spice Girls" (Видео)

Одна из участниц группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) заявила, что группа вновь соберется вместе для выступления. Об этом она рассказала в эфире телешоу Today Show. Накануне другая участница коллектива Виктория Бекхэм опровергла слухи о концертном туре и подчеркнула, что не поедет в турне. Однако Mel B продолжает утверждать, что группа выступит в полном составе. "Я единственная, кто продолжает говорить, что мы будем выступать. Не слушайте Викторию, она всегда говорит, что никакого воссоединения никогда не будет, она всегда это делает. Виктория, прекрати так говорить!" – отметила она.