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Новости: Виталий Козловский отказался от концертов в России
Виталий Козловский отказался от концертов в России
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Виталий Козловский отказался от концертов в России

Виталий Козловский
19:38 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Украинский певец Виталий Козловский заявил, что выступил в России 9 мая не из-за гонорара.

Он заверил, что "концерты в России, которая является страной-агрессором, отныне для него недопустимы". А на вопрос, почему он согласился выступить в России, прокомментировал: "Меня не раз приглашали в Москву и каждый раз я категорически отказывался. Но позволил себе поехать именно на 9 мая", – сказал певец.

"Я настолько был сосредоточен на своей работе, песнях, музыке, гастролях, клипах, иногда поверхностно и узко смотрел на глобальную политическую ситуацию. Думаю, вся эта ситуация мне была необходима, чтобы во всем разобраться и понять. Понять, что артист – это не просто певец или актер, личность, которая стоит в стороне от глобальных событий в стране. Это прежде всего, сознательный гражданин своей страны и пример для своих поклонников", – рассказал Козловский.

Он отметил, что вместе со своей командой переживал, что их забрасывают камнями. "Но там никто камнями не забросал, забросали на Родине. Ты едешь туда со своей целью, своими мыслями, а люди это расценивают совсем по-другому. Тебе кажется, что ты все делаешь правильно, я не считал это "предательством", – добавил украинский певец.

Виталий Козловский, как известно, отменил много концертов в Украине, ведь получил много личных угроз. "Мне очень жаль, хочу извиниться перед всеми своими поклонниками, что им пришлось сдавать билеты. Но большую часть своих выступлений отменил я сам, потому что были угрозы со стороны "патриотов", и я не хотел, чтобы люди были свидетелями того, что происходило на концертах моих коллег", – отметил артист.

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Новости культуры, Виталий Козловский, Выступления, Гастроли, Концерты в России, Украинский певец.
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