Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 01.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: США эвакуировали более 10 человек из Китая из-за "акустических атак"
США эвакуировали более 10 человек из Китая из-за "акустических атак"
Новости: В оккупированном Крыму завели два дела на Параламова, которого пытала ФСБ
В оккупированном Крыму завели два дела на Параламова, которого пытала ФСБ
Новости: Звезда "Реала" Роналду может перебраться в Серию А
Звезда "Реала" Роналду может перебраться в Серию А
Новости: В WhatsApp ввели возможность создания каналов
В WhatsApp ввели возможность создания каналов
X

Надя Дорофеева планирует спеть дуэтом с популярным украинским исполнителем

Надя Дорофеева
04:12 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Твиттер

Новости культуры: Идея совместного сингла возникла еще на съемках телепроекта «Танці з зірками».

Во время новогодних празднований Monatik презентовал демо-версию авторского трека продюсерскому центру Mozgi Entertainment, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ELLE.

«Я уже давно глубоко поверил в то, что этот дуэт рано или поздно должен был состояться. Это произошло! Он свеж и опасен, как и сама песня. Она может надолго засесть глубоко в мыслях.

"То, что сейчас происходит с нами — я привык петь один, она привыкла петь с безгранично талантливым Позитивом".

Но сегодня время коллабораций, неординарных экспериментов. В моем понимании этот был удачным, учитывая то, что мы все получили огромное наслаждение от процесса», - рассказал Monatik.

«Monatik – талантливый, настоящий, глубокий человек и артист с безумной отдачей. Каждый раз нам было интересно просто разговаривать, встречаясь за кулисами концертов и проектов.

"Глубоко в душе я всегда знала, что наш дует - это вопрос времени! И была рада, когда он предложил совместную работу".

«Глубоко…» - особенная песня, которая зацепила меня с первой секунды. Она таинственная, сексуальная, опасная, о сумасшедшем влечении, которое не остановить», - поделилась Надя Дорофеева.

Артисты посетили студию «Светской жизни» сразу же после возвращения со съемок клипа, которые проходили на Лазурном берегу Франции. Режиссером видео выступила Таню Муиньо. Релиз совместного трека, а также клип на данный сингл, запланированы на июль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Монатик, Музыка, Надя Дорофеева, Шоубиз.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Пол Маккартни побывал на шоу Carpool Karaoke и исполнил легендарные песни В США составили рейтинг самый лучших песен XXI века С ONUKA произошел конфуз на фестивале Leopolis Jazz Fest (Видео)

Последние новости

Зарядись позитивом на всю ночь: самые нелепые и курьезные ситуации из жизни Этот фрукт может предотвратить сердечные недуги Хорхе Сампаоли - о вылете сборной Аргентины с ЧМ-2018
Сегодня читают
01 Ющенко: Россия ответственна за шесть войн, идущих сегодня в Восточной Европе
02 Франция - Аргентина: обзор матча 1/8 финала ЧМ-2018 (Видео)
03 Тука не видит оснований для того, чтобы "хлебное" перемирие соблюдалось
04 ЧМ-2018: результаты матчей 1/8 финала 30 июня
05 Немецкие болельщики массово сдают билеты и покидают ЧМ-2018
Новости сегодня
05:09 Летние смешные демотиваторы для выходного дня
04:38 Самые невероятные в мире храмы как архитектурное искусство (Фото)
03:41 Масштабное ДТП возле Одессы: участники аварии – пять автомобилей (Видео)
02:59 Совершенно необычное и малоизвестное древнее оружие (Фото)
02:39 В Краматорске силами ООС раскрыты 18 преступлений
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы в Тунисе: Омелян хочет, чтобы туроператором занялась ГПУ
Украинцы в Тунисе: Омелян хочет передать дело в ГПУ
Новости: Представитель Ирана: Трамп приказал Саудовской Аравии выйти из ОПЕК
Ардебили: Трамп приказал Саудовской Аравии выйти из ОПЕК
Новости: Новое изобретение от украинской команды TechNovator
Новое изобретение от украинской команды TechNovator
Новости: Ученые определили, что побуждает женщин к курортному роману
Ученые определили, что побуждает женщин к курортному роману
Добавить комментарий
0