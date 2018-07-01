Надя Дорофеева планирует спеть дуэтом с популярным украинским исполнителем

Во время новогодних празднований Monatik презентовал демо-версию авторского трека продюсерскому центру Mozgi Entertainment, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ELLE.

«Я уже давно глубоко поверил в то, что этот дуэт рано или поздно должен был состояться. Это произошло! Он свеж и опасен, как и сама песня. Она может надолго засесть глубоко в мыслях.

"То, что сейчас происходит с нами — я привык петь один, она привыкла петь с безгранично талантливым Позитивом".

Но сегодня время коллабораций, неординарных экспериментов. В моем понимании этот был удачным, учитывая то, что мы все получили огромное наслаждение от процесса», - рассказал Monatik.

«Monatik – талантливый, настоящий, глубокий человек и артист с безумной отдачей. Каждый раз нам было интересно просто разговаривать, встречаясь за кулисами концертов и проектов.

"Глубоко в душе я всегда знала, что наш дует - это вопрос времени! И была рада, когда он предложил совместную работу".

«Глубоко…» - особенная песня, которая зацепила меня с первой секунды. Она таинственная, сексуальная, опасная, о сумасшедшем влечении, которое не остановить», - поделилась Надя Дорофеева.

Артисты посетили студию «Светской жизни» сразу же после возвращения со съемок клипа, которые проходили на Лазурном берегу Франции. Режиссером видео выступила Таню Муиньо. Релиз совместного трека, а также клип на данный сингл, запланированы на июль.