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Анна Седокова преступает к записи нового альбома

Анна Седокова
20:57 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Певица Анна Седокова рассказала, что собирается делать дальше.

Известная певица Анна Седокова, которая сейчас живет в России, около недели отдыхала на Лазурном берегу Франции, в Сен-Тропе. Она как обычно активно делилась с подписчиками яркими фотографиями с отдыха, демонстрируя аппетитные формы своей фигуры и красивый ровный загар.

Под последним опубликованным снимком певица поделилась с поклонниками замечательной новостью: она приступает к записи нового альбома. Артистка отметила, что он должен получиться очень эмоциональным.

"Баланс энергии восстановлен, загар на мне, миллион чувств во мне и мне пора дать ожить своим картинам, которые я храню в воображении. Я официально заявляю, что уже сегодня приступаю к записи нового альбома. Каким он будет, я не знаю, но точно эмоциональным", – написала Седокова.

"Ухты, ждем", "Напиши песню Монике", "Ждем с нетерпением", "Ай да молодца", "Хорошая новость!!! Живу вашей музыкой ... настолько чувственная , слова ... с таким глубоким смыслом !! Спасибо", "Анна,вы прекрасный автор и певица...но у вас песни пошли на один мотив(((", – ответили в комментариях к посту подписчики певицы.

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