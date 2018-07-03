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Анастасия Кожевникова откровенно рассказала, что думает о новой участнице "Виа Гры"

Анастасия Кожевникова
08:37 Сегодня Телеграф
Хочу
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В начале весны 2018 года Миша Романова объявила о своем уходе из группы "Виа Гра", в которой она пела 5 лет, выиграв в ТВ-шоу "Хочу в Виа Гру".

Позже продюсерский центр Meladze Music сообщил, что девушка беременна, из-за чего решила покинуть коллектив. Новой солисткой группы стала 26-летняя Ольга Меганская.

"Черненькая" участница группы, Анастасия Кожевникова, призналась, что вокальные данные у ее новой коллеги отменные, но она не сможет заменить Мишу Романову:

"Я не буду лукавить, все равно мы очень привыкли друг к другу с той тройкой, с которой мы были. Но Оля очень хороший человек, она прекрасно поет. Для меня было очень важно, чтобы солистку взяли не просто ради красоты."

Невзирая на талант Ольги, девушки страдают из-за трудностей репетиций. Дело в том, что Меганская живет в Санкт-Петербурге, в то время как Настя и Эрика - в Киеве.

"У нас с Эрикой все наработано уже. Больше репетирует Оля. Встречаемся мы на концертах. Это достаточно сложно. Потому что с бывшим нашим составом, с Мишей, мы все жили в Киеве, и все было мобильно. Было легче. Сейчас как-то так."

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Все по теме:

Новости культуры, Анастасия Кожевникова, Виа Гра, Группа, Мишу Романова, новая участница, Ольга Меганская, Эрика Герцег.
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