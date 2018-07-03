Анастасия Кожевникова откровенно рассказала, что думает о новой участнице "Виа Гры"

Позже продюсерский центр Meladze Music сообщил, что девушка беременна, из-за чего решила покинуть коллектив. Новой солисткой группы стала 26-летняя Ольга Меганская.

"Черненькая" участница группы, Анастасия Кожевникова, призналась, что вокальные данные у ее новой коллеги отменные, но она не сможет заменить Мишу Романову:

"Я не буду лукавить, все равно мы очень привыкли друг к другу с той тройкой, с которой мы были. Но Оля очень хороший человек, она прекрасно поет. Для меня было очень важно, чтобы солистку взяли не просто ради красоты."

Невзирая на талант Ольги, девушки страдают из-за трудностей репетиций. Дело в том, что Меганская живет в Санкт-Петербурге, в то время как Настя и Эрика - в Киеве.

"У нас с Эрикой все наработано уже. Больше репетирует Оля. Встречаемся мы на концертах. Это достаточно сложно. Потому что с бывшим нашим составом, с Мишей, мы все жили в Киеве, и все было мобильно. Было легче. Сейчас как-то так."