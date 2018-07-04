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Tom Odell отказался от выступления на Atlas Weekend 2018

Tom Odell
13:12 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Выступление британского музыканта не отменяется, а просто переносится на следующий год.

В Киеве 3 июля стартовал масштабный фестиваль Atlas Weekend 2018. Как сообщалось ранее, на фестивале должен был выступить британский музыкант Tom Odell, однако он отказался от участия. Об этом сообщается в Facebook на странице фестиваля.

Как отмечается в сообщении, выступление музыканта не отменяется, а просто переносится на следующий год по причинам, связанным с особенностями его профессиональной карьеры.

"Артист передает свои извинения гостям, желает всем отличного отдыха на фестивале и обещает, что ничто не помешает ему выступить на AW2019", – говорится в сообщении.

Отметим, что Tom Odell должен был выступать на фестивале 4 июля.

Напомним, организаторы фестиваля подготовили шоу с участием зарубежных музыкантов – за шесть дней на семи сценах выступят более 200 артистов. На фестивале должна была выступить и российская группа "Звери". Концерт должен был пройти также 4 июля. Однако музыканты отменили выступление на фестивале Atlas Weekend в Киеве. О своем решении группа сообщила в Instagram.

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Новости культуры, Atlas Weekend-2018, Выступление, Певец, Том Оделл, Фестиваль.
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