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Universal Music предъявили обвинения Нетте Барзилай за плагиат

Нетта Барзилай
22:11 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Евровидение-2019 в Израиле находится под угрозой.

Медиахолдинг Universal Music Group утверждает, что песня победительницы песенного конкурса Евровидения-2018 Неты Барзилай "Toy" является плагиатом на песню "Seven Nation Army" американской рок-группы The White Stripes.

Студия направила официальное письмо двум авторам песни Нетты с заявлением о том, что у композиции "Toy" имеется сильное сходство с "Seven Nation Army", выпущенной в 2003 году. По мнению представителей медиахолдинга, у песен схожи ритм и мелодия. Таким образом, если плагиат подтвердится, Нетта будет дисквалифицирована, а Евровидение-2019 не будет проводиться в Израиле.

Один из авторов песни, израильский автор песен и композитор Дорон Медалье в интервью заявил: "Мы были удивлены, получив это письмо. Я уверен, что в ближайшие две недели проблема будет решена наилучшим образом для обеих сторон".

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Новости культуры, Universal music, Евровидение 2018, Нетта Барзилай, Обвинения, Плагиат, Победительница.
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