Universal Music предъявили обвинения Нетте Барзилай за плагиат

Медиахолдинг Universal Music Group утверждает, что песня победительницы песенного конкурса Евровидения-2018 Неты Барзилай "Toy" является плагиатом на песню "Seven Nation Army" американской рок-группы The White Stripes.

Студия направила официальное письмо двум авторам песни Нетты с заявлением о том, что у композиции "Toy" имеется сильное сходство с "Seven Nation Army", выпущенной в 2003 году. По мнению представителей медиахолдинга, у песен схожи ритм и мелодия. Таким образом, если плагиат подтвердится, Нетта будет дисквалифицирована, а Евровидение-2019 не будет проводиться в Израиле.

Один из авторов песни, израильский автор песен и композитор Дорон Медалье в интервью заявил: "Мы были удивлены, получив это письмо. Я уверен, что в ближайшие две недели проблема будет решена наилучшим образом для обеих сторон".