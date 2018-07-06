На популярную песню Олега Винника создали piano-кавер-версию (Видео)

Композиция знаменитого украинского исполнителя Олега Винника стал настоящим хитом среди поклонниц творчества певца. Французский певец Поль Манандиз, который сейчас проживает в Украине, решил перепеть композицию, исполнив ее на французском языке. "Олег Винник очень талантливый певец, артист и шоумен. Его песни знают наизусть, а поклонники его творчества – люди совершенно разного возраста и пола. Мне очень нравится его песня" Волчица ", и я решил сделать на нее piano-кавер-версию в стиле лаунж французском языке ", – рассказал Поль. Отметим, что Поль Манандиз завоевал Золотой приз Королевской Консерватории Брюсселя. В его репертуаре песни на французском, английском, а с недавних пор – и украинском языках.