Макс Барских подразнил своих поклонников, показав фото со своего нового клипа

Чтобы разогреть слушателей Макс Барских выложив в Instagram фото с нового клипа и небольшое видео.

Подкрепив видео текстом из песни. Уже понятно, что это новый хит, который разорвет лето. Слова легко запоминаются и уже напевается мотив:

"Танцуй со мной

Нам далеко до рассвета

Я сам не свой

Когда ты полураздета

Хочу тебя и пусть мы незнакомы

Я долго ждал эту ночь... "

Автор видео, конечно же, Алан Бадоев. Макс Барских в кадре с красивой полуобнаженной девушкой, в которой на животе можно рассмотреть надпись "полураздета" - название песни. Клип обещает быть очень горячим и провокационным.