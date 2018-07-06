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Макс Барских подразнил своих поклонников, показав фото со своего нового клипа
13:13 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости культуры: В соцсети украинский певец поделился отрывком из новой видеоработы, которая обещает покорить сердца слушателей.
Чтобы разогреть слушателей Макс Барских выложив в Instagram фото с нового клипа и небольшое видео.
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Подкрепив видео текстом из песни. Уже понятно, что это новый хит, который разорвет лето. Слова легко запоминаются и уже напевается мотив:
"Танцуй со мной
Нам далеко до рассвета
Я сам не свой
Когда ты полураздета
Хочу тебя и пусть мы незнакомы
Я долго ждал эту ночь... "
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Автор видео, конечно же, Алан Бадоев. Макс Барских в кадре с красивой полуобнаженной девушкой, в которой на животе можно рассмотреть надпись "полураздета" - название песни. Клип обещает быть очень горячим и провокационным.
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