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Макс Барских подразнил своих поклонников, показав фото со своего нового клипа

Макс Барских
13:13 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости культуры: В соцсети украинский певец поделился отрывком из новой видеоработы, которая обещает покорить сердца слушателей.

Чтобы разогреть слушателей Макс Барских выложив в Instagram фото с нового клипа и небольшое видео.

Американский Forbes назвал Макса Барских "дипломатом по музыке"

Подкрепив видео текстом из песни. Уже понятно, что это новый хит, который разорвет лето. Слова легко запоминаются и уже напевается мотив:

"Танцуй со мной
Нам далеко до рассвета
Я сам не свой
Когда ты полураздета
Хочу тебя и пусть мы незнакомы
Я долго ждал эту ночь... "

 

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Автор видео, конечно же, Алан Бадоев. Макс Барских в кадре с красивой полуобнаженной девушкой, в которой на животе можно рассмотреть надпись "полураздета" - название песни. Клип обещает быть очень горячим и провокационным.

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Новости культуры, Instagram, Алан Бадоев, Клип, Макс Барских, Песня.
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