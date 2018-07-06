Победитель Евровидения 2017 выпустил новый клип после длительного перерыва (Видео)

Победитель "Евровидения 2017" Сальвадор Собрал снял черно-белую видеоработу на лирический трек "Cerca del Mar" ( "У моря"). 28-летний Сальвадор Собрал после длительной паузы представил трогательный клип под названием "Cerca del Mar". В кадре только два героя - Сальвадор и маленький мальчик, переживающие различные эмоции. Интересно, что клип смонтирован в черно-белых тонах и лишь на последних секундах он становится цветным. Лови чувственную видеоновинку от трогательного Сальвадора Собрала.