Ники Минаж в новом клипе "Bed" в образе соблазнительной русалки (Видео)

Горячий хит лета "Bed" не только стал топовым в мировых чартах, но и удивил всех пользователей YouTube. На новых соблазнительных кадрах певица сменила несколько локаций и образов, демонстрируя пышные формы в прозрачных нарядах. Но один образ взбудоражил сеть чуть ли не больше всех – перевоплощение Ники Минаж в русалку-соблазнительницу, которая полностью обнаженной с рыбьим хвостом нежится под рассветными лучами солнца. Стоит добавить, что это уже не первое сотрудничество Гранде и Минаж. Они также вместе работали над синглом "Jessie J Bang Bang". А совсем недавно вышел клип Арианы на песню "The Light Is Coming", где снялась и Минаж.