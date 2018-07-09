Детское Евровидение 2018: Украина отказалась от участия в конкурсе

Об этом сообщает "UA: Суспільне". "Национальная общественная телерадиокомпания Украины, как член Европейского вещательного союза, ежегодно обеспечивает участие Украины в Детском Евровидении, однако в этом году из-за критического недофинансирования Общественного вещателя представитель от Украины не сможет участвовать в международном песенном конкурсе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, участие в Детском Евровидении предусматривает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейскоий вещательный союз – организатор конкурса – за участие в соревновании.

"В этом году НСТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на производство отборочных туров, оплатить взнос и провести все обязательные выплаты", - отмечается в сообщении.

Как сообщает "UA: Суспільне", в распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год для НСТУ предусмотрено только 776 млн грн, что не покрывает текущие операционные расходы компании до конца 2018 года, поскольку это финансирование вдвое меньше суммы, гарантированной Законом Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины", где речь идет о том, что бюджет НСТУ должен составлять 0,2% расходов общего фонда Государственного бюджета Украины за предыдущий год, то есть 1,54 млрд грн.

"НСТУ является самым молодым европейским общественным вещателем и по исследованию Европейского вещательного союза – наименее финансированным", - подчеркивается в сообщении.

Как отмечается, критическая ситуация незаконного недофинансирования не оставляет компании никаких средств не только на оплату трансляции самих каналов, производство программ, закупку прав на спортивные события мирового масштаба, но и на уплату обязательных взносов и платежей, не говоря уже о необходимой модернизации всех региональных и всеукраинских теле- и радиоканалов Общественного.

В сообщении также подчеркивается, что для нормальной работы телерадиокомпании и всех 23 региональных филиалов необходимо 330 млн грн на оплату всех видов трансляции в течение года; около 139 млн грн на капитальные расходы; 50 млн грн на коммунальные платежи, а также 31 млн грн налога на землю. Ежегодные членские взносы в Европейский вещательный союз составляют около 19 млн грн. Еще 744 млн грн в год необходимо для оплаты труда сотрудников. Производство контента и обеспечение жизнедеятельности компании нуждаются в расходах на сумму 150 млн грн и 72 млн грн соответственно. Таким образом, дефицит бюджета Общественного в 2018 году составляет 759 млн грн.

Как известно, детский песенный конкурс Евровидение – ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором участвуют по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза. В ноябре 2018 года конкурс состоится в городе Минск, Беларусь. Украина участвует в соревновании с 2006 года, однако впервые за всю историю конкурса вынуждена отказаться от участия.