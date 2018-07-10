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Анна Седокова показала новый клип на песню "Ни слова о нем" (Видео)

Анна Седокова
15:42 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Популярная певица Анна Седокова сегодня презентует долгожданный клип на песню "Ни слова о нем".

Сейчас у 35-летней певицы Анны Седоковой не самый легкий жизненный период: вот уже почти год длятся разбирательства певицы с бывшим мужем Максимом Чернявским за опеку над их общей дочерью Моникой. Буквально на днях они подписали мировое соглашение, договорившись о равных правах на опеку. Но, как бы трудно звезде не было, она никогда не опускает руки. Анна Седокова продолжает много трудиться, и вот сегодня премьера клипа "Ни слова о нем".

На своей странице в Инстаграм Анна Седокова рассказала о своей новой видеоработе "Ни слова о нем".

"Я с удовольствием представляю вам свою новую работу из серии короткометражных фильмов: "Ни слова о нем" - это не просто клип, а экранизация уже второй главы из моей будущей книги. Совершенно новой и не похожей на другие. Первой главой стал "На воле", мини-фильм о любви. Героиня второй главы моей книги мучается от того, что внутри ее съедает обида и боль за то, что она не может быть счастлива. Мужчине, которому она готова отдать свое сердце, она не интересна. Но героиня все же находит способ спрятаться от чувств и перестать с ними бороться – отправляется в очень необычное место, куда мужчинам вход запрещен. Здесь в ее жизни наступает переломный момент – она внезапно получает счастливый билет в совсем иную реальность, где только беззаботность и легкость, а прошлое в прошлом. Она топит свою любовь в легкой танцевальной музыке, а женщины, с которыми она вместе преодолевает свои трудности, оказывают ей невероятную поддержку. Эта история заканчивается хэппи-эндом, но она, я уверена, вызовет неоднозначную реакцию у многих. Хочу поздравить с горячей премьерой #нисловаонем и поблагодарить всех, кто принимал участие в съёмке, кто помог воплотить все самые смелые фантазии в жизнь, всю огромную команду. Мы вместе создали "новую историю". Как обычно, Анна Седокова появилась в клипе в откровенном образе и даже заинтриговала поцелуем с девушкой.

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Новости культуры, Видео, Клип, Певица, Популярная певица, Поцелуй, Седокова.
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