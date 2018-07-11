Певец Ivan Navi выпустил новый музыкальный клип (Видео)

Новый клип "Це вона/ Зірка" уже вызвал бурную реакцию поклонников. Популярный певец Иван Сяркевич, более известный как Ivan Navi, продолжает удивлять меломанов летними новинками. После взрывного трека "Казково" артист выпустил ритмичный трек "Це вона/ Зірка", который уже покоряет сеть. "Мы, как спички, можем "зажигать" друг друга, вдохновлять, изменять вместе этот мир. Если ты видишь искру в глазах напротив, тогда перед выбором понимаешь, что выбор на самом деле ты уже сделал. Слушайте свое сердце, ищите свою звезду", – обратился к сторонникам Ivan Navi. В клипе певца возникает белокурая модель, которая показывает зажигательные танцы и на достаточно большой скорости ездит на мотоцикле. "Это тот редкий случай, когда клип реально дополняет трек", "Стильно, качественно, танцевально", "Иван. Ты доказал, что украинская музыка – стильная", "Клип и песня – на высоте", – с восторгом комментировали видеоработу пользователи сети .