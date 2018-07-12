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Австрийская музыкальная группа обвинила Винника в плагиате (Видео)

Олег Винник
15:37 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Музыканты группы JOY нашли схожие нотки в их песне "Touch by touch" и песне Олега Винника "Нино".

Австрийская группа JOY, которая пользовалась популярностью в далеких 80-х, утверждает, что самый красивый мужчина Украины без разрешения использует их музыку в песне "Нино". Музыканты также отмечают, что версия Олега Винника им очень нравится, однако это не меняет суть дела — мол, украл, и все.

Речь идет о популярной когда-то песне "Touch by touch". Музыканты нашли в проигрыше песни Олега Винника "Нино" сходство со своей аранжировкой. Пока австрийские специалисты определяют, насколько обвинения уместные.

Давайте проведем личную экспертизу. Предлагаем вспомнить хит 80-х JOY "Touch by touch":

Теперь вернемся к настоящему хиту современности Олега Винника "Нино":

"Мне нравится его версия. Но наша песня первой была хитом везде"., - отмечает один из солистов JOY.

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Новости культуры, Touch by touch, Австрийская группа JOY, Олег Винник, Плагиат Олега Винника.
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