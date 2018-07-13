MONATIK и Надя Дорофеева выпустили дуэт на песню "Глубоко" (Видео)

После яркого тизера "Глубоко" поклонники с нетерпением ждали премьеры трека, который, по всем прогнозам, будет разрывать танцполы. "Выход из зоны комфорта кажется опасностью. Но сегодня время коллабораций и неординарных экспериментов. Этот дуэт свеж и опасен, как и сама песня. Погружаемся глубоко в атмосферу свободы движений и мышления", — пишет пресс-служба артистов. И с этим сложно не согласиться.