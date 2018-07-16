https://telegraf.com.ua/files/2018/07/name-505-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4254663-klip-gruppyi-vremya-i-steklo-nabral-200-millionov-prosmotrov-na-youtube.html
Клип группы "Время и Стекло" набрал 200 миллионов просмотров на YouTube
16:48 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости культуры: Группа "Время и Стекло" набрала рекордное количество просмотров к клипу "Имя 505".
Группа "Время и Стекло" продолжает бить рекорды по просмотрам в Сети.
Так, количество просмотров видео на официальном YouTubе-канале дуэта приблизилось к миллиарду.
Музыкальные видео артистов попадают в тренды YouTube. Одна из наиболее популярных украинских поп-групп "Время и Стекло" продолжает покорять интернет-аудиторию.
В частности, видео на песню "Имя 505" уже собрало 200 млн просмотров.
Стремительно растет и количество подписчиков канала – их число приближается к двум миллионам. За высокую популярность "Время и Стекло" получила от YouTube "золотую кнопку".
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