Клип группы "Время и Стекло" набрал 200 миллионов просмотров на YouTube

Группа "Время и Стекло" продолжает бить рекорды по просмотрам в Сети.

Так, количество просмотров видео на официальном YouTubе-канале дуэта приблизилось к миллиарду.

Музыкальные видео артистов попадают в тренды YouTube. Одна из наиболее популярных украинских поп-групп "Время и Стекло" продолжает покорять интернет-аудиторию.

В частности, видео на песню "Имя 505" уже собрало 200 млн просмотров.

Стремительно растет и количество подписчиков канала – их число приближается к двум миллионам. За высокую популярность "Время и Стекло" получила от YouTube "золотую кнопку".