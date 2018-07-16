Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко не исключил подготовку вторжения военных сил РФ в Мариуполь
Порошенко не исключил подготовку вторжения военных сил РФ в Мариуполь
Новости: В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"
В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"
Новости: Свитолина потеряла одну позицию в чемпионской гонке WTA
Свитолина потеряла одну позицию в чемпионской гонке WTA
Новости: Очаровательная улыбка принца Луи покорила пользователей Instagram
Очаровательная улыбка принца Луи покорила пользователей Instagram
X

Клип группы "Время и Стекло" набрал 200 миллионов просмотров на YouTube

"Время и Стекло"
16:48 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости культуры: Группа "Время и Стекло" набрала рекордное количество просмотров к клипу "Имя 505".

Группа "Время и Стекло" продолжает бить рекорды по просмотрам в Сети.

Так, количество просмотров видео на официальном YouTubе-канале дуэта приблизилось к миллиарду.

Музыкальные видео артистов попадают в тренды YouTube. Одна из наиболее популярных украинских поп-групп "Время и Стекло" продолжает покорять интернет-аудиторию.

В частности, видео на песню "Имя 505" уже собрало 200 млн просмотров.

Стремительно растет и количество подписчиков канала – их число приближается к двум миллионам. За высокую популярность "Время и Стекло" получила от YouTube "золотую кнопку".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, YouTube, Видео, Группа, Имя 505, Клип, Надя Дорофеева, Песня, Позитив, Просмотры, Рекорд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Андрей Данилко завершает карьеру в образе Верки Сердючки Группа Folknery выпустила новый клип на песню "Сальвия" (Видео) Австрийская музыкальная группа обвинила Винника в плагиате (Видео)

Последние новости

Выходные в августе 2018: сколько будут отдыхать украинцы Умер легендарный писатель Клайв Кинг Галина Присташ заявила, что собирается попробовать свои силы на конкурсе красоты
Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07)
02 В МВД Украины представили стратегию деоккупации Донбасса
03 Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
04 Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
05 Порошенко заявил о готовности к обороне Черного моря
Новости сегодня
16:54 "Ювентус" за день продал футболок с фамилией Роналду на 55 млн евро
16:48 На северо-западе Москвы прогремел мощный взрыв
16:41 Медики рассказали, что растительный белок очень полезен для организма
16:41 Взгляд в прошлое: как изменился Вашингтон за последние 100 лет (Фото)
16:36 "Укртрансгаз": Украина может принять из Польши до 4 миллиардов кубов газа
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.07 - 15.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Новости: В Комитете избирателей назвали основных "прогульщиков" голосований в Раде
В КИУ назвали "прогульщиков" голосований в Раде
Новости: Премьер обязал МИД найти независимых экспертов для Антикорсуда
МИД ищет независимых экспертов для ВАСУ
Новости: Медики утверждают, что подушки могут быть опасны для здоровья
Медики утверждают, что подушки могут быть опасны для здоровья
Добавить комментарий
0