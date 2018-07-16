Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Путин: РФ готова продлить транзитный контракт с Украиной, но при условии
Путин: РФ готова продлить транзитный контракт с Украиной, но при условии
Новости: Нардеп вышел из партии "УКРОП" и заявил о намерении баллотироваться в президенты
Куприй будет баллотироваться в президенты Украины
Новости: Экс-наставник "Челси" Конте трогательно попрощался с клубом и фанатами
Экс-наставник "Челси" Конте трогательно попрощался с клубом и фанатами
Новости: Туринскую плащаницу считают подделкой
Туринскую плащаницу считают подделкой
X

Клип "November Rain" установил рекорд на YouTube

Guns N' Roses
20:03 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Видеоролику группы "Guns N' Roses" уже 26 лет.

Видеоролик к рок-балладе November Rain от группы Guns N' Roses, который вышел 26 лет назад, является наиболее популярным среди клипов 1980-1990 годов на YouTube.

Отметим, что клип набрал наибольшее количество просмотров среди роликов не снятых в 21 веке, и первым перевалил за один миллиард просмотров.

В 2017 году песню в среднем слушали или смотрели на YouTube 560 тысяч раз ежедневно. Сейчас ее показатель – 1 млрд 850 тысяч просмотров.

Отметим, что Guns N’ Roses — американская хард-рок-группа из Лос-Анджелеса, сформировавшаяся в 1985 году. Первоначальный состав, заключивший контракт с Geffen Records в 1986 году, состоял из вокалиста Эксла Роуза, соло-гитариста Слэша, ритм-гитариста Иззи Стрэдлина, басиста Даффа Маккагана и барабанщика Стивена Адлера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Guns N’ Roses, November Rain, YouTube, Видео, Клип, Рекорд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

MONATIK и Надя Дорофеева выпустили дуэт на песню "Глубоко" (Видео) Андрей Данилко завершает карьеру в образе Верки Сердючки Группа Folknery выпустила новый клип на песню "Сальвия" (Видео)

Последние новости

Улыбка до ушей: вот как выглядит настоящее везение Дом мечты: роскошный особняк в Лас-Вегасе (Фото) "Барселона" и "Арсенал" могут приобрести опорника сборной Франции за €40 млн
Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07)
02 Выходные в августе 2018: сколько будут отдыхать украинцы
03 В МВД Украины представили стратегию деоккупации Донбасса
04 Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
05 Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
Новости сегодня
20:19 Новый наставник "Челси": Хочу, чтобы команда заиграла в "мой" футбол
20:11 Нацбанк анонсировал выпуск обновленной "двадцатки"
19:53 Украина продемонстрировала новейший Ан-178 на выставке в Великобритании
19:49 Один из лучших форвардов Франции может пополнить состав "Ливерпуля"
19:48 Редкие снимки юной и молодой Хиллари Клинтон (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.07 - 15.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Новости: Гройсман пообещал найти помещение для Антикорсуда
Гройсман пообещал найти помещение для Антикорсуда
Новости: Премьер обязал МИД найти независимых экспертов для Антикорсуда
МИД ищет независимых экспертов для ВАСУ
Новости: После мощного землетрясения в Мексике обнаружили руины древнего храма
После мощного землетрясения в Мексике обнаружили руины древнего храма
Добавить комментарий
0