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Новая песня Макса Барских "Полураздета" стала саундтреком к украинской комедии (Видео)

Макс Барских
14:38 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Премьера фильма запланирована на 14 февраля 2019 года.

В рамках четвертого фестивального дня ОМКФ состоялся специальный питчинг, на котором впервые был представлен проект первой откровенной украинской комедии о любви "Секс и ничего личного". Продюсером фильма выступил обладатель многочисленных кинонаград Влад Ряшин, а композитором официального саундтрека – главный хитмейкер страны Макс Барских.

"Вслед за шоу-бизнесом украинский кинематограф начинает интенсивно развиваться и набирает обороты. Мне было интересно написать песню для первой украинской комедии о сексе. Люди должны с юмором смотреть на темы, о которых редко говорят. Думаю, трек "Полураздета" органично дополнит картину. Я желаю фильму любви зрителя и первую позицию в бокс-офисе!" – прокомментировал Барских.

"Секс и ничего личного" – искренний разговор со зрителем о сложной теме в тоне традиционной романтической комедии, которая ищет ответы на извечные вопросы: "что такое любовь и отношения", "какую роль мы играем в нашей жизни и жизни наших партнеров", "как достичь цели и понять, чего вы действительно хотите".

В прокат картина выйдет 14 февраля 2019 года. Премьера официального саундтрека и клипа к будущему фильму состоится 20 июля одновременно на официальном YouTube канале Макса Барских и всех цифровых площадках страны.

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Все по теме:

Новости культуры, Видео, Клип, Комедия, Макс Барских, полураздета, Премьера, Саундтрек, Секс и ничего личного.
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