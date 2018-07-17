Новая песня Макса Барских "Полураздета" стала саундтреком к украинской комедии (Видео)

В рамках четвертого фестивального дня ОМКФ состоялся специальный питчинг, на котором впервые был представлен проект первой откровенной украинской комедии о любви "Секс и ничего личного". Продюсером фильма выступил обладатель многочисленных кинонаград Влад Ряшин, а композитором официального саундтрека – главный хитмейкер страны Макс Барских.

"Вслед за шоу-бизнесом украинский кинематограф начинает интенсивно развиваться и набирает обороты. Мне было интересно написать песню для первой украинской комедии о сексе. Люди должны с юмором смотреть на темы, о которых редко говорят. Думаю, трек "Полураздета" органично дополнит картину. Я желаю фильму любви зрителя и первую позицию в бокс-офисе!" – прокомментировал Барских.

"Секс и ничего личного" – искренний разговор со зрителем о сложной теме в тоне традиционной романтической комедии, которая ищет ответы на извечные вопросы: "что такое любовь и отношения", "какую роль мы играем в нашей жизни и жизни наших партнеров", "как достичь цели и понять, чего вы действительно хотите".

В прокат картина выйдет 14 февраля 2019 года. Премьера официального саундтрека и клипа к будущему фильму состоится 20 июля одновременно на официальном YouTube канале Макса Барских и всех цифровых площадках страны.