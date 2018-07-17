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В сети появился тизер к клипу новой песни Нади Дорофеевой и MONATIK (Видео)

Надя Дорофеева и MONATIK
15:14 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Выход полной версии клипа на песню "Глубоко..." запланирован на 19 июля.

В сети появился тизер клипа на совместную песню Нади Дорофеевой и MONATIK "Глубоко...". Ролик можно посмотреть на YouTube, а также об этом сообщили сами артисты на своих страницах в Instagram.

Уточняется, что выход полной версии клипа запланирован на 19 июля.

На первых кадрах можно увидеть хореографию коллектива на стадионе, а также лодку, мчащуюся на закате по Средиземному морю вдоль Лазурного берега. Напомним, что клип на песню "Глубоко..." снимали на побережье Ниццы.

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Новости культуры, Видео, Глубоко, Клип, Монатик, Надя Дорофеева, Песня, Тизер.
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