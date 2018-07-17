https://telegraf.com.ua/files/2018/07/screenshot8-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4257891-v-seti-poyavilsya-tizer-k-klipu-novoy-pesni-nadi-dorofeevoy-i-monatik-video.html
В сети появился тизер к клипу новой песни Нади Дорофеевой и MONATIK (Видео)
15:14 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости культуры: Выход полной версии клипа на песню "Глубоко..." запланирован на 19 июля.
В сети появился тизер клипа на совместную песню Нади Дорофеевой и MONATIK "Глубоко...". Ролик можно посмотреть на YouTube, а также об этом сообщили сами артисты на своих страницах в Instagram.
Уточняется, что выход полной версии клипа запланирован на 19 июля.
На первых кадрах можно увидеть хореографию коллектива на стадионе, а также лодку, мчащуюся на закате по Средиземному морю вдоль Лазурного берега. Напомним, что клип на песню "Глубоко..." снимали на побережье Ниццы.
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