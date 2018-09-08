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Умер американский рэпер Мак Миллер

Мак Миллер
12:58 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: zn.ua

Новости культуры: Американский рэпер Мак Миллер (Майкл Джеймс МакКормик) скончался в возрасте 26 лет.

Тело рэпера было найдено полицией и парамедиками в его доме в Лос-Анджелесе. Исполнитель умер от передозировки наркотиками. Отмечается также, что у Миллера долгое время была наркотическая зависимость.

Первый альбом рэпера, Blue Slide Park, который был выпущен в 2011 году, дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200. Он стал первым независимым исполнителем, которому удалось этого добиться. В том же году он выпустил клип на песню Donald Trump, который собрал более 150 миллионов просмотров на YouTube. В прошлом месяце Миллер выпустил свой пятый студийный альбом Swimming, который получил высокие оценки от критиков.

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Новости культуры, Альманах 2018, Мак Миллер, Музыка, Рэпер, Смерть.
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