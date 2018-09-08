День Независимости Украины

Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 08.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент призвал сделать все, чтобы вернуть День Луганска под украинским флагом
Президент призвал сделать все, чтобы вернуть День Луганска под украинским флагом
Новости: "Российское дело": Трамп готов говорить со следователями "при определенных условиях"
"Российское дело": Трамп может поговорить со следователями
Новости: Майк Тайсон назвал Ломаченко лучшим боксером мира
Майк Тайсон назвал Ломаченко лучшим боксером мира
Новости: M1 Music Awards. 4 Сезона: названы лучшие украинские артисты лета
M1 Music Awards. 4 Сезона: названы лучшие украинские артисты лета
X

M1 Music Awards. 4 Сезона: названы лучшие украинские артисты лета

M1 Music Awards. 4 Сезона
19:33 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: ivetta.ua

Новости культуры: Главный музыкальный телеканал страны М1 объявил лучших украинских артистов лета в рамках премии "M1 Music Awards. 4 Сезона".

Телеканал М1 продолжает награждать лучших из лучших среди украинских артистов. Почетные ордена "M1 Music Awards. 4 сезона" в этом году находят своих владельцев каждый сезон. Победители в семи номинациях определяются по результатам рейтинга показа клипов на канале. 

Интересно, что отдельную награду получит самый активный зритель телеканала. В этом сезоне им стала Юлия Дриняева.

Список победителей в номинациях M1 Music Awards 4 Сезона:

Хит лета: MONATIK & Надя Дорофеева - Глубоко

Клип лета: Время и Стекло - Е, Бой

Певец лета: ALEKSEEV

Певица лета: Тина Кароль

Группа лета: Mozgi

Проект лета: MONATIK & Надя Дорофеева - Глубоко

Прорыв лета: MARUV - Focus On Me

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, M1 Music Awards. 4 Сезона, MARUV, Алексеев, Время и Стекло, лучшие артисты лета, М1, Мозги, Монатик, Надя Дорофеева, Рейтинг, Тина Кароль.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Олег Винник рассказал про свой самый первый клип Певец Том Оделл едет в Киев и Львов с концертами Группа "Алиби" объявила о воссоединении

Последние новости

Таможенники Польши начали "тихую забастовку" В "Укрзализныце" сказали что нужно для решения стратегических проблем компании Алина Астровская развелась со вторым мужем
Сегодня читают
01 Бразильский вратарь забил невероятный гол со штрафного (Видео)
02 "Больше всего приглянулись замены": Франков о матче Чехия - Украина
03 Гороскоп на сегодня, 8 сентября: все знаки Зодиака
04 Лебедев - Алтункая. Видео боя
05 Экзархи Константинополя в Киеве: РПЦ обещает "ответные действия" в ближайшее время
Новости сегодня
19:57 Ученые нашли в человеческом мозге клетки, которые отвечают за смелость
19:55 Как украинка Костевич выиграла золото чемпионата мира (Видео)
19:54 Милые снимки отцов и их маленьких копий (Фото)
19:51 В Непале разбился вертолет
19:41 Футболист сборной США после симуляции Неймара напомнил арбитру о ЧМ-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Количество жертв землетрясения в Японии выросло до 35 человек
Землетрясение в Японии: Погибшими числятся уже 35 человек
Новости: Авиация Асада и России опять нанесла удары по Идлибу: Погибло 5 мирных жителей
Авиация Асада и России опять нанесла удары по Идлибу
Новости: Трамп о выступлении Обамы: Я смотрел, но уснул
Трамп о выступлении Обамы: Я смотрел, но уснул
Новости: Евровидение 2019: звезды призывают бойкотировать конкурс
Евровидение 2019: звезды призывают бойкотировать конкурс
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь