Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4464565-m1-music-awards-4-sezona-nazvanyi-luchshie-ukrainskie-artistyi-leta.html
M1 Music Awards. 4 Сезона: названы лучшие украинские артисты лета
19:33 Сегодня Телеграф
Новости культуры: Главный музыкальный телеканал страны М1 объявил лучших украинских артистов лета в рамках премии "M1 Music Awards. 4 Сезона".
Телеканал М1 продолжает награждать лучших из лучших среди украинских артистов. Почетные ордена "M1 Music Awards. 4 сезона" в этом году находят своих владельцев каждый сезон. Победители в семи номинациях определяются по результатам рейтинга показа клипов на канале.
Интересно, что отдельную награду получит самый активный зритель телеканала. В этом сезоне им стала Юлия Дриняева.
Список победителей в номинациях M1 Music Awards 4 Сезона:
Хит лета: MONATIK & Надя Дорофеева - Глубоко
Клип лета: Время и Стекло - Е, Бой
Певец лета: ALEKSEEV
Певица лета: Тина Кароль
Группа лета: Mozgi
Проект лета: MONATIK & Надя Дорофеева - Глубоко
Прорыв лета: MARUV - Focus On Me
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