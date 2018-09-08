M1 Music Awards. 4 Сезона: названы лучшие украинские артисты лета

Телеканал М1 продолжает награждать лучших из лучших среди украинских артистов. Почетные ордена "M1 Music Awards. 4 сезона" в этом году находят своих владельцев каждый сезон. Победители в семи номинациях определяются по результатам рейтинга показа клипов на канале.

Интересно, что отдельную награду получит самый активный зритель телеканала. В этом сезоне им стала Юлия Дриняева. Список победителей в номинациях M1 Music Awards 4 Сезона: Хит лета: MONATIK & Надя Дорофеева - Глубоко Клип лета: Время и Стекло - Е, Бой Певец лета: ALEKSEEV Певица лета: Тина Кароль Группа лета: Mozgi Проект лета: MONATIK & Надя Дорофеева - Глубоко Прорыв лета: MARUV - Focus On Me