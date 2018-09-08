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"Х-фактор" 9 сезон 2 выпуск: как прошел второй кастинг в Киеве (Видео)

Х-фактор
22:28 Сб, 8 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: nashemisto.dp.ua

Новости культуры: 8 сентября на СТБ вышел 2 выпуск 9-го сезона вокального шоу "Х-фактор".

В субботу, 8 сентября в эфире телеканала СТБ показали второй кастинг участников  популярнейшего вокального шоу "X-фактор", 9 сезон. На этот раз судей покоряла столица, город Киев.

Кстати, судейские кресла снова заняли Андрей Данилко, Настя Каменских, Дмитрий Шуров и Олег Винник. А также в шоу появился новый музыкальный продюсер – Вадим Лисица, известный сотрудничеством с такими артистами как ALYOSHA, LOBODA, группой "Время и Стекло" и Mozgi Production.

Среди претендентов на попадание в следующий этап были бывший музыкант группы "Вопли Видоплясова", лейтенант полиции, массажист, участники прошлого сезона шоу и много других, но лишь некоторые смогли пройти дальше.

В киевском кастинге первым на сцену вышел массажист Александр Рябенко. Он выполнит хит Павла Зиброва "Українські дівчата".

А следующий участник Александр Лозовский уже достаточно известен в музыкальном мире. Ранее он играл в группе Вопли Видоплясова. Но всегда мечтал о сольной карьере.

Лейтенант полиции и модель Виктория Щелко попыталась покорить  Х-фактор исполнением песни Melovin "Under The Ladder".

Парни из группы "Фиолет" уже во второй раз решили участвовать в проекте. Сможет ли обновленный состав группы покорить публику исполнением авторской песни "П’яні мости"? 

Следующей вышла на сцену шоу Х-фактор 2018 на кастинге в Киеве и двадцатипятилетняя Юлия Выговская. Девушка уверена – с этого начнется новая страница ее непростой жизни.

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Следующим попытался получить свои заветные четыре "да" столяр Игорь Хонин. Он исполнил песню "На бис".

Сейчас вы увидите участника, которого привел с улицы Андрей Бедняков.  Тарас Соколюк попытается поразить судей шоу Х-фактор песней Назария Яремчука. 

Дальше на киевскую сцену вышел  автор хита "Сумасшедший трансвестит" Евгений Кирик. И его выступление было не менее  феерично, чем на предыдущем кастинге шоу.

Следующей участницей киевского кастинга шоу Х-фактор стала популярная в прошлом звезда - певица Пыльца. Она спела всем известную авторскую песню "Я люблю тебя, Киев".

Группа "Пасть крокодила" уже успела записать свой собственный альбом и тепер попытается поразить судей шоу Х-фактор 9 авторской песней.

Следующая участница Жанна Шегера приехала из Лондона, где живет и работает последние 10 лет. На кастинге в Киеве девушка попытается на полную раскрыть свой талант, чтобы навсегда остаться в Украине. 

А Роман Клеван пришел на кастинг шоу Х-фактор не только ради славы, но и чтобы найти свою любовь.

Армен Арзуманян исполнил песню группы НеАнгелы "Роман" для своей любимой. Девушка, от которой просто был без ума Армен, согласилась выйти за него замуж и родить ребенка. А через месяц бросила семью ради другого мужчины…

Группа Wabi Sabi  удивили судей своим исполнением песни "Нино" Олега Винника.

Последней на сцену шоу вышла Екатерина Кернога, которая когда-то ради воспитания ребенка покинула музыку, а сейчас вовсю мечтает вернуться к своему любимому делу.

Стоит отметить, что в этом сезоне победитель шоу вместо 1 миллиона гривен в денежном эквиваленте получает профессиональную поддержку от канала на ту же сумму: запись песни, клип и ротацию на радио.

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