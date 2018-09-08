"Х-фактор" 9 сезон 2 выпуск: как прошел второй кастинг в Киеве (Видео)
Новости культуры: 8 сентября на СТБ вышел 2 выпуск 9-го сезона вокального шоу "Х-фактор".
В субботу, 8 сентября в эфире телеканала СТБ показали второй кастинг участников популярнейшего вокального шоу "X-фактор", 9 сезон. На этот раз судей покоряла столица, город Киев.
Кстати, судейские кресла снова заняли Андрей Данилко, Настя Каменских, Дмитрий Шуров и Олег Винник. А также в шоу появился новый музыкальный продюсер – Вадим Лисица, известный сотрудничеством с такими артистами как ALYOSHA, LOBODA, группой "Время и Стекло" и Mozgi Production.
Среди претендентов на попадание в следующий этап были бывший музыкант группы "Вопли Видоплясова", лейтенант полиции, массажист, участники прошлого сезона шоу и много других, но лишь некоторые смогли пройти дальше.
В киевском кастинге первым на сцену вышел массажист Александр Рябенко. Он выполнит хит Павла Зиброва "Українські дівчата".
А следующий участник Александр Лозовский уже достаточно известен в музыкальном мире. Ранее он играл в группе Вопли Видоплясова. Но всегда мечтал о сольной карьере.
Лейтенант полиции и модель Виктория Щелко попыталась покорить Х-фактор исполнением песни Melovin "Under The Ladder".
Парни из группы "Фиолет" уже во второй раз решили участвовать в проекте. Сможет ли обновленный состав группы покорить публику исполнением авторской песни "П’яні мости"?
Следующей вышла на сцену шоу Х-фактор 2018 на кастинге в Киеве и двадцатипятилетняя Юлия Выговская. Девушка уверена – с этого начнется новая страница ее непростой жизни.
"Х-фактор" 9 сезон 1 выпуск: как прошел первый кастинг в Одессе (Видео)
Следующим попытался получить свои заветные четыре "да" столяр Игорь Хонин. Он исполнил песню "На бис".
Сейчас вы увидите участника, которого привел с улицы Андрей Бедняков. Тарас Соколюк попытается поразить судей шоу Х-фактор песней Назария Яремчука.
Дальше на киевскую сцену вышел автор хита "Сумасшедший трансвестит" Евгений Кирик. И его выступление было не менее феерично, чем на предыдущем кастинге шоу.
Следующей участницей киевского кастинга шоу Х-фактор стала популярная в прошлом звезда - певица Пыльца. Она спела всем известную авторскую песню "Я люблю тебя, Киев".
Группа "Пасть крокодила" уже успела записать свой собственный альбом и тепер попытается поразить судей шоу Х-фактор 9 авторской песней.
Следующая участница Жанна Шегера приехала из Лондона, где живет и работает последние 10 лет. На кастинге в Киеве девушка попытается на полную раскрыть свой талант, чтобы навсегда остаться в Украине.
А Роман Клеван пришел на кастинг шоу Х-фактор не только ради славы, но и чтобы найти свою любовь.
Армен Арзуманян исполнил песню группы НеАнгелы "Роман" для своей любимой. Девушка, от которой просто был без ума Армен, согласилась выйти за него замуж и родить ребенка. А через месяц бросила семью ради другого мужчины…
Группа Wabi Sabi удивили судей своим исполнением песни "Нино" Олега Винника.
Последней на сцену шоу вышла Екатерина Кернога, которая когда-то ради воспитания ребенка покинула музыку, а сейчас вовсю мечтает вернуться к своему любимому делу.
Стоит отметить, что в этом сезоне победитель шоу вместо 1 миллиона гривен в денежном эквиваленте получает профессиональную поддержку от канала на ту же сумму: запись песни, клип и ротацию на радио.