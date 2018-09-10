Светлана Тарабарова посвятила новую песню всем мамам (Видео)

9 сентября в 23:25 Светлана Тарабарова впервые стала мамой. Самый счастливый момент в своей жизни певица решила разделить не только с семьей, но и со своими поклонниками. Для своих фанов звезда подготовила сюрприз. Одновременно с постом в Instagram на официальном YouTube-канале Светлана Тарабарова состоялась премьера нового трека "Добре серце" и lyric-видео. Эту песню артистка посвятила мамам, их крошкам и всем, кто испытывает безграничную любовь.