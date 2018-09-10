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Детское Евровидение 2018: стало известно, кто представит Украину
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Детское Евровидение 2018: стало известно, кто представит Украину

Детское Евровидение 2018
12:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: belta.by

Новости культуры: Дарина Красновецкая победила в национальном отборе на детское Евровидение 2018 с песней "Say love".

Победительницей национального отбора на Детский песенный конкурс "Евровидение 2018" стала винничанка Дарья Красновецька с песней "Say love". Об этом сообщает пресс-служба телеканала "UA: Первый".

"Девушка будет представлять Украину на международном конкурсе, который пройдет 25 ноября 2018 года в Минске (Беларусь)" - говорится в сообщении.

Как отмечается, победительнице нынешнего национального отбора Дарине Красновецкой 11 лет. Девушка профессионально занимается вокалом уже более пяти лет. В 2016 году она принимала участие в вокальном талант-шоу "Голос. Дети" и уже два года подряд принимает участие в детском фестивале "Черноморские игры", где в 2017 году одержала победу в номинации "Девушки (младшая группа)", а в 2018-ом победила в категории "Девушки (средняя группа)".

У Дарины много увлечений: любит рисовать, путешествовать, занимается современными танцами и умеет играть на фортепиано. В будущем хочет стать известной певицей не только на территории Украины, но и во всем мире.

"У каждого человека есть своя мечта. Моя же - это победа в Детском Евровидении 2018!" - говорит Дарина Красновецкая.

Определение победителя среди 10 финалистов происходило по результатам оценивания жюри и с учетом совещательного голоса от зрителей, которые голосовали онлайн. В состав профессионального жюри вошли: фронтмен известной украинской группы "Антитела" Тарас Тополя, певица и член правления общественного вещателя Украины Александра Кольцова, певец и композитор LAUD, певица и победительница многих международных вокальных конкурсов София Куценко, а также народная артистка Украины Мария Бурмака, которая была избрана председателем судейского состава.

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Все по теме:

Новости культуры, LAUD, Say love, Александра Кольцова, Дарья Красновецька, Детское Евровидение–2018, Мария Бурмака, София Куценко, Тарас Тополя, Украина на детском Евровидении 2018.
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