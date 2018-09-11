Известный итальянский певец выступит в Киеве

Король романтических песен Эрос Рамазотти посетит Украину в 2019 году. В Киеве итальянский артист даст грандиозный концерт. По словам организаторов, немало украинских поклонников певца ожидают появление романтического Эроса Рамазотти. Поэтому артист порадует своих фанатов грандиозным выступлением в столичном Дворце спорта. Концерт состоится 8 октября 2019 года.

Известно, что выступление пройдет в рамках мирового турне, которое охватит 5 континентов. Эрос Рамазотти представит миру новый студийный альбом "Vita Ce N'è", что в переводе означает "жизнь". Певец начнет свое путешествие из Мюнхена в феврале 2019 года. Согласно анонсу, во время выступления Эроса Рамазотти меломаны увидят современные визуальные эффекты и уникальную сцену.

Напомним, Эрос Рамазотти - итальянский певец, которого по праву считают одним из самых популярных вокалистов и композиторов. Эрос Рамазотти выпустил 11 студийных, несколько концертных альбомов и более 40 синглов, практически каждый из которых становился хитом в странах Европы, Южной и Центральной Америки. Артист давал совместные концерты с Родом Стюартом, Элтоном Джоном и Джо Кокером, записывал дуэты с Шер, Тиной Тернер, Андреа Бочелли, Пэтси Кенсит, Адриано Челентано, Лучано Паваротти и другими звездами.