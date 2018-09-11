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15 сентября состоится концерт в честь юбилея Кузьмы Скрябина

Кузьма Скрябин
13:30 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: 24tv.ua

Новости культуры: 15 сентября на "Арене Львов" будут петь известные и малоизвестные песни группы "Скрябин".

В субботу, 15 сентября 2018 года, на стадионе "Арена Львов" состоится большой концерт к 50-летию Андрея "Кузьмы" Кузьменко. Более двух десятков звездных друзей-музыкантов Кузьмы съедутся в этот день во Львов и вместе с многотысячной публикой споют песни группы "Скрябин".

Этим летом 17 августа Андрею Кузьменко исполнилось бы 50. Друзья Кузьмы решили сделать ему подарок – большой стадионный концерт "Кузьма-50".

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15 сентября на "Арене Львов" известные и малоизвестные песни группы "Скрябин" будут петь: Джамала, Тарас Чубай (группа "Плач Єремії"), вокальная формация "Пиккардийская Терция", Александр Пономарев, Дмитрий Шуров (Ріаnобой), Сергей Танчинець (группа "Без Обмежень"), Женя Галич (группа O. Torvald), Арсен Мирзоян, Павел Табаков, Тоня Матвиенко, Евгений Толочный, Мирослав Кувалдин (группа "The ВЙО"), TAYANNA, Сергей Кузин и Соня Сотник, Виктор Винник (группа "Мэри"), MamaRika, Ivan NAVI, LAUD, Ольга Горбачева, Маричка Яремчук, группы Green Grey, Yurcash, "Один в Каное", "Лесик Сам" и другие.

Всех секретов и сюрпризов концертной программы организаторы не раскрывают, но известно, что готовится несколько неожиданных звездных дуэтов.

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