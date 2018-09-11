Дуэт Beissoul & Einius выпустил совместный клип с украинцами (Видео)

Литовский electrofashion-дуэт Beissoul & Einius совместно с украинской арт-студией Bob Basset создали видео на новый сингл – Rooftop. Коллаборация фэшн-икон электронной сцены и арт-гения техноромантизма проявилась в характерных масках Bob Basset, которые стали ключевой частью сюжета.

Режиссером клипа выступил Justas Ramanauskas, автор короткометражного фильма Beissoul & Einius LION, отмеченного номинацией на британскую премию UMA Awards.

Отметим, что клип Rooftop – о случайных свидетелях иллюзорного мира, в котором они оказываются однажды вечером под влиянием странных музыкальных вибраций. Атмосфера изысканного отеля, поиск ответов и мир, который невозможно увидеть, только почувствовать.

Кроме того, Rooftop стал второй коллаборацией Beissoul & Einius и Bob Basset. Маски Bob Basset впервые прилетели в Литву в 2016 году для съемок c Дмитрием Комиссаренко инопланетной фото-истории Visitors, которая вышла в журнале DESIGN SCENE. В необычной зимней опен-ейр фотосессии, путешествуя в самые заснеженные и ветрянные места Литвы и Латвии началась совместная работа на расстоянии. Встреча Beissoul & Einius и сооснователя и идейного создателя студии Сергея Петрова (он же лицо бренда Bob Basset) состоялась в Харькове уже в 2018 году, куда B&E приехали выступать с исландцами GusGus.