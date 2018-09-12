Джамала выпустила новый клип на песню "Крила" (Видео)

Рождение ребенка для Джамалы не стало помехой для развития своего творчества. Певица активно принимала участие в различных проектах и будучи беременной, и уже воспитывая маленького ребенка. Именно в этот важный период ее жизни и была написана украиноязычная песня "Крылья", которую женщина посвятила своему мужу Сеит-Бекиру Сулейманову.

Презентация композиции состоялась еще на национальном отборе на конкурс Евровидение-2018.

12 сентября Джамала презентовала и клип на композицию "Крылья". Режиссером стала Анна Копилова, с которой певица работала и ранее. Сюжет видео рассказывает о людях, имеющих цель и мечту в жизни, к которой они стремятся, не взирая на все невзгоды и трудности.

Съемки клипа проходили в весьма необычных локациях (здесь и заброшенный завод, и музей). В главных ролях снялись наездница Капиталина Адаменко, фехтовальщица Алиса Залисина, инструктор с фехтования Евгений Тимо, акробат Глеб Вовченко, боксер Егор Поляков, боксер Антон Подгорный и балерина Варя Бусько.

Песня имеет глубокий смысл, видеоряд усиливает звучание слов, заставляя задуматься о их значении:

"Чому ти обрав мене? I цей дивний шлях зi мною, На ньому багато камiння, на ньому гора за горою. Чому ти несеш мене, коли далi йти несила, Коли я в обiймах зневiри, Знiмаєш для мене ти крила", - говорится в припеве.

Песня Джамалы рассказывает о тех людях, которые помогают нам не упасть духом в тяжелых жизненных ситуациях, когда ты сам не веришь в свои силы, поддерживают морально, дают правильные советы. Именно они и являются теми самими "крыльями" для каждого человека.