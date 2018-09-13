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Группе СКАЙ вернули украденные ранее инструменты

СКАЙ
07:47 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: skai.com.ua

Новости культуры: Музыкантов обокрали в Одессе во время гастролей.

В пятницу, 31 августа, автобус украинской рок-группы СКАЙ был ограблен во время гастролей в Одессе. Злоумышленники похитили все музыкальные инструменты, принадлежавшие группе. Инцидент произошел возле одного из пляжных клубов Одессы.

Две недели спустя справедливость восторжествовала и музыкантам вернули их инструменты. Радостная новость появилась на официальной странице СКАЙ в Facebook:

"Друзі!!! З радістю повідомляємо, що наші інструменти і все, що було викрадене 31 серпня в Одесі, сьогодні приїхало в Київ. Звісно, за винагороду. Звісно, не без допомоги друзів і знайомих, але найголовніше – усім цим ми завдячуємо вам!!! Тому що без вашої інформаційної підтримки (репостів і т.д.) питання не набуло б такого резонансу і, можливо, на контакт ніхто б не вийшов. Ми щасливі знову мати біля себе свої рідні інструменти і готові в повній мірі як і раніше радувати вас новими яскравими концертами. ДЯКУЄМО ВАМ!!", – написали музыканты.

Напомним, на День Независимости Украины, 24 августа, в центре Киева обокрали российского блогера и музыканта Алексея Лебединского (Профессор Лебединский). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По словам музыканта, у него украли телефон во время прогулки на улице Сагайдачного.

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Новости культуры, Группа, Инструменты, Концерт, Кража, Музыканты, Скай.
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