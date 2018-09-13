Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4483777-pevets-dzhared-leto-originalno-perepel-novyie-hityi-video.html
Певец Джаред Лето оригинально перепел новые хиты (Видео)
11:29 Сегодня Телеграф
Новости культуры: Певец соединил несколько песен в одну, и получился весьма неплохой микс.
Солист популярной группы 30 Seconds to Mars оригинально выполнил несколько хитов 2018 года. Соответствующее видео появилось в YouTube.
Певец не стесняется показывать свои вокальные данные и радостно соглашается исполнять популярные песни. Поэтому Джаред Лето – частый гость многих американских шоу.
Так, артист принял участие в эфире BBC Radio 1. Там Лето вместе с бэк-вокалом перепел хиты 2018 года.
В частности, певец исполнил свою песню Rescue Me, которую соединил с композицией Эда Ширана Shape Of You. Стильная мелодия и голос вокалиста сразу же покорили слушателей. Кроме этого, Джаред Лето оригинально перепел песню Juice WRLD, Khalid & Post Malone Mash-up.
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