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Певец Джаред Лето оригинально перепел новые хиты (Видео)

Джаред Лето
11:29 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua

Новости культуры: Певец соединил несколько песен в одну, и получился весьма неплохой микс.

Солист популярной группы 30 Seconds to Mars оригинально выполнил несколько хитов 2018 года. Соответствующее видео появилось в YouTube.

Певец не стесняется показывать свои вокальные данные и радостно соглашается исполнять популярные песни. Поэтому Джаред Лето – частый гость многих американских шоу.

Так, артист принял участие в эфире BBC Radio 1. Там Лето вместе с бэк-вокалом перепел хиты 2018 года.

В частности, певец исполнил свою песню Rescue Me, которую соединил с композицией Эда Ширана Shape Of You. Стильная мелодия и голос вокалиста сразу же покорили слушателей. Кроме этого, Джаред Лето оригинально перепел песню Juice WRLD, Khalid & Post Malone Mash-up.

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Новости культуры, YouTube, Видео, Джаред Лето, Певец, Хиты, Хиты 2018.
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