Евровидение 2019: стало известно, где состоится конкурс

Волна резонансных новостей относительно организации следующего песенного конкурса "Евровидение" всколыхнула весь мир. И после шквала возмущения организаторы решили все же провести шоу в Израиле.

Популярное шоу Евровидение, которое в прошлом году прогремело в португальском Лиссабоне, в 2019 году могло удивить внезапным изменением в правилах. Все потому, что Израиль, который должен принимать конкурс, решил провести шоу в Иерусалиме. Это могло спровоцировать вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, поэтому организаторы настаивали на смене локации, а потом пригрозили перенести конкурс в Австрию.

Такие баталии спровоцировали шквал критики в мире, а поклонники конкурса уже не надеялись, что шоу таки состоится. Теперь же организаторы "Евровидения 2019" объявили, что конкурс все-таки пройдет в Израиле, но не в Иерусалиме, а в Тель-Авиве. Полуфиналы шоу состоятся 14 и 16 мая, а финал прогремит 18 мая.

Основной конкурсной ареной станет второй павильон Центра ярмарок. Помещение сможет вместить более 10 тысяч зрителей. По информации СМИ, его площадь составляет 6,5 тысяч квадратных метров, поэтому сторонники "Евровидения" смогут с комфортом наслаждаться грандиозным шоу.