Лана Дель Рей презентовала новый клип (Видео)

Вчера, 12 сентября, американская певица Лана Дель Рей выпустила клип Mariners "Apartment Complex". Знаменитая исполнительница порадовала фанатов новинкой. Лана Дель Рель выпустила ролик на песню Mariners Apartment Complex, видео появилось на официальном YouTube-канале певицы. Клип снят в стиле старого кино, черно-белые кадры с изображением Ланы и еще нескольких девушек сменяются видами морских волн. Звезда задумчиво ходит по улице, говоря по телефону, общаясь с оператором и время от времени держа на своих руках живых бабочек. За сутки ролик набрал почти миллион просмотров. Певица отметила, что песня рассказывает о любви: ожиданиях и реальности в отношениях. Продюсером трека выступил Джек Антонофф.