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Потап и Олег Винник записали совместный дуэт (Видео)

Потап и Олег Винник
08:19 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: franyk.city

Новости культуры: Теперь категория "молодих вовчиць" расширится и поклонницы будут напевать и пританцовывать под свадебный гимн артистов.

Похоже, покоритель дамских сердец Олег Винник решил принять к себе в "команду" брутального украинского рэпера Потапа.

Так, первая совместная песня Потапа и Олега Винника, которая получила название "Найкращий день", и клип к треку опубликован на YouTube в четверг, 13 сентября.Композиция стала саундтреком к комедии "Скажене весілля".

Потап и Винник также сыграли роли в фильме шоумена Юрия Горбунова. Кстати, странно, что к новоиспеченному дуэту не присоединился еще один актер предстоящего фильма и популярный исполнитель Monatik.

Винник и Потап посвящают новую песню, слова к которой написал Алексей, всем, кто считает свадьбу главным днем жизни, а также всем, кто живет с романтикой в сердце, помнит даты и искренне отмечает день свадьбы.

"После того, как я увидел сцену с Олегом в фильме, сразу понял, что быть дуэту! Мы встретились, все обсудили, и уже на следующий день куражно, весело и «по-скаженому» записали песню на студии. Вообще, уникальная ситуация, когда двое разнохарактерных харизматичных мужчин встречаются на одной съемочной площадке: поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах. Клип получился очень красивый!", - заявил Потап.

"Я очень счастлив и доволен, что все произошло так легко и весело. Когда вместе собираются драйвовые люди, которые находятся на одной волне - происходят настоящие вещи, которые называются творчеством. Но самое главное, что нас объединяет - желание нести любовь!", - поделился Олег Винник.

Напомним, фильм "Скажене весілля" на большие экраны выйдет 4 октября 2018 года, а сразу после широкого кинотеатрального проката телевизионная премьера комедии состоится в эфире телеканала 1+1.

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Все по теме:

Новости культуры, Видео, Олег Винник, Песня, Потап, Свадебный гимн, Скажене весілля, Совместная песня.
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